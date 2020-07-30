Десятки тысяч пачек сигарет и незаконное оружие изъяли в столице: задержан житель Дубоссар (ВИДЕО)

Десятки тысяч пачек сигарет и незаконное оружие изъяли в столице: задержан житель Дубоссар (ВИДЕО)

Правоохранители пресекли деятельность 46-летнего мужчины из Дубоссарского района, который пытался незаконно ввести в оборот табачные изделия. 

По данным пресс-службы столичной полиции, в рамках обысков, проведённых в доме подозреваемого, а также на участке с кукурузой были обнаружены и изъяты 65 000 пачек сигарет без акцизных марок, три охотничьих ружья ИЖ и 60 патронов. У мужчины не было документов о происхождении сигарет, а также на хранение оружия и патронов. Найденное во время обысков было конфисковано.

Подозреваемый планировал незаконно ввести в оборот табачные изделия и получить доход. Все обстоятельства выясняются.

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