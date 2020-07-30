Десятки тысяч пачек сигарет и незаконно хранящееся оружие изъяли в столице: задержан житель Дубоссар (ВИДЕО)

0

Правоохранители обезвредили незаконную деятельность 46-летнего мужчины из Дубоссарского района, который пытался незаконно ввести в оборот табачные изделия.

По данным пресс-службы столичной полиции, в рамках обысков, проведённых в доме подозреваемого, а также на земельном участке, на котором растёт кукуруза, были обнаружены и изъяты 65 000 пачек сигарет без акцизных марок, три охотничьих ружья ИЖ и 60 патронов. У мужчины не было документов о происхождении сигарет и разрешительных документов на хранение оружия и патронов. Всё найденное во время обысков было конфисковано.

Подозреваемый планировал незаконно ввести в оборот табачные изделия и получить доход. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.