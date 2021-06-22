Десятки свечей зажгли на мемориале “Вечность” в канун 22 июня

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Молодая гвардия ПСРМ и движение «Добровольцы Победы» совместно с Россотрудничеством организовали традиционную акцию «Свеча памяти». Молодые люди почтили минутой молчания память всех погибших во время Великой Отечественной войны.

– 22 июня, на восходе, гитлеровская армада напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, в которой погибли миллионы людей. Сегодня мы живем благодаря нашим предкам, мы чтим их героизм и вспоминаем трагедию, случившуюся 80 лет назад, — заявил руководитель Российского центра науки и культуры в Кишиневе Андрей Муравьев.

Аналогичные мероприятия прошли и в других населенных пунктах страны.

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