Сотни столичных жителей останутся в среду без воды в кране

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Потребители, проживающие на бульваре Штефана чел Маре, 6, останутся 10 февраля без воды. Отключения запланированы с 09:00 до 20:00.

Кроме того, с 09:00 до 23:00 воды не будет по следующим адресам:

ул. Киев, 4-16, 1-9, в том числе с дробью;

ул. А. Руссо, 2-8, в том числе с дробью;

ул. Н. Руссо, 2, в том числе с дробью.

После завершения работ водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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