Десятки столичных жителей останутся без воды в пятницу

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Потребители, проживающие на столичных улицах Тестемицану, 3-5 и Арборилор, 1-3, останутся без воды 4 сентября. Отключения запланированы с 09:00 до 14:00.

По завершении поставщиком ремонтных работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами.

Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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