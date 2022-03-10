Десятки столичных жителей останутся без воды в эту пятницу

Десятки столичных жителей останутся без воды в эту пятницу

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 17:00 временно останутся без воды потребители, проживающие по бул. Дечебал, 19/1, ул. Скиноаса Дял, 7, пер. Скиноаса Дял, 1-21 (в том числе с дробями).

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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