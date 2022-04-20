Десятки столичных жителей останутся без воды в четверг

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, 21 апреля с 09:00 до 18:00 временно останутся без воды потребители, проживающие по следующим адресам: ул. И. Некулче, 1, 1/1, 1/2, К. Ешилор, 11/3, 11/5, И. Крянгэ, 10/5, 10/6, Измаил, 97-109, 112-116, Карбунарь.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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