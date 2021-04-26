Десятки рыбаков-любителей получили штрафы за незаконную ловлю

0

В выходные дни сотрудники Пограничной полиции выявили 13 случаев незаконной рыбной ловли в приграничной зоне. Более 1 500 метров сетей, три лодки и улов были конфискованы.

Так, в районе озера Манта на выходных выявили десять незаконно рыбачивших человек. Один из рыбаков скрылся с места происшествия, однако вскоре его задержали. Из озера правоохранители достали 3 сети по 400 м, а также изъяли 2 лодки.

На водохранилище “Костешть-Стынка” было обнаружено 18 сетей общей длиной около 1000 метров. Также за рыбалку в приграничной зоне был задержан 31-летний житель Рышканского района.

Нарушившие граждане были оштрафованы на суммы от 6 до 12 условных единиц.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.