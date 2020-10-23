Десятки преступлений раскрыты по “горячим следам” в результате патрулирования улиц столицы (ВИДЕО)

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В период с 5 по 22 октября сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования получили 3 316 звонков в связи с различными преступлениями и правонарушениями.

Так, благодаря оперативной реакции экипажей полиции было осуществлено 47 спецопераций по задержанию авторов преступлений и их сообщников. Всего было арестовано 53 человека. Кроме того, в результате патрулирования улиц и дворов в Кишиневе полицейские раскрыли 9 краж, 2 грабежа, 15 преступлений, связанных с наркотиками, 2 угона, 16 случаев хулиганства и один случай домашнего насилия.

За отчетный период оперативники задержали 91 правонарушителя, 15 человек, находившихся в уголовном розыске, 12 госдолжников и 20 пропавших без вести человек.

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