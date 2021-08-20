Десятки правонарушителей задержаны в столице за 2 недели (ВИДЕО)

Десятки правонарушителей задержаны в столице за 2 недели (ВИДЕО)

С 7 по 20 августа правоохранители, следящие за общественным порядком на улицах столицы, отреагировали на 3 533 обращения горожан.

За отчётный период сотрудники полиции провели 61 операцию, в результате которых были задержаны 80 преступников и их сообщников. Правоохранители раскрыли 11 краж, ограбление, 15 случаев, связанных с наркотиками, 25 случаев хулиганства, а также 3 случая домашнего насилия.

Кроме того, были задержаны 164 человека, подозреваемых в совершении правонарушений, а также 21 гражданин, объявленный в розыск, 15 государственных должников, 14 человек, на которых были выданы ориентировки. Был найден числившийся пропавшим человек. Конфискованы 3 автомобиля.

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