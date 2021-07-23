Десятки правонарушителей были задержаны в столице за последние две недели (ВИДЕО)

Десятки правонарушителей были задержаны в столице за последние две недели (ВИДЕО)

С 9 по 23 июля правоохранители, следящие за общественным порядком на улицах столицы, отреагировали на 3 686 обращений граждан.

За отчётный период были арестованы 52 правонарушителя. Правоохранители раскрыли 4 кражи, 2 ограбления, выявили 18 инцидентов, связанных с наркотиками, 14 актов хулиганства и один случай домашнего насилия.

Также были задержаны 15 человек, находившихся в розыске, 4 государственных должника и 14 граждан, на которых были выданы ориентировки.

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