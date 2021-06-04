Десятки правонарушителей были задержаны в столице за две недели (ВИДЕО)

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Мобильные бригады Батальона патрулирования и оперативного реагирования полиции столицы с 21 мая по 4 июня отреагировали на 3 142 обращения жителей Кишинёва, 1533 из которых поступили в дневное время суток, а 1609 – ночью.

За отчётный период сотрудники полиции провели 30 спецопераций, в результате которых были задержаны 37 преступников и их сообщников. За отчётный период правоохранители раскрыли 4 кражи, 2 ограбления, 12 случаев хулиганства, 8 случаев, связанных с наркотиками, а также 4 случая домашнего насилия.

Кроме того, были задержаны 127 человек, подозреваемых в совершении административных правонарушений, а также 11 объявленных в розыск, 15 государственных должников и 11 человек, на которых были выданы ориентировки.

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