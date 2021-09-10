Десятки правонарушителей были задержаны в столице за две недели (ВИДЕО)

Десятки правонарушителей были задержаны в столице за две недели (ВИДЕО)

Мобильные бригады Батальона патрулирования и оперативного реагирования столичной полиции с 21 августа по 10 сентября отреагировали на 4532 обращения жителей Кишинёва, 2128 из которых поступили в дневное время суток, а 2404 – ночью.

За отчётный период сотрудники полиции провели более 76 спецопераций, в результате которых были задержаны 90 нарушителей. Кроме того, правоохранители раскрыли кражу, ограбление, 24 случая хулиганства, 26 случаев, связанных с наркотиками, а также случай домашнего насилия.

Полицией были задержаны 211 человек, подозреваемых в совершении административных правонарушений, а также 34 объявленных в уголовный розыск, 8 государственных должников и 17 человек, на которых были выданы ориентировки. Конфискован один автомобиль.

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