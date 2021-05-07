Десятки правонарушителей были задержаны в Кишинёве за неделю

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С 1 по 7 мая мобильные команды Батальона патрулирования и оперативного реагирования полиции столицы отреагировали на 1 284 звонка от граждан.

За отчётный период правоохранители произвели 31 арест. Во время патрулирования улиц и дворов жилых домов удалось раскрыть 3 кражи, 6 преступлений, связанных с наркотиками, 7 случаев хулиганства и случай бытового насилия.

Также были задержаны 75 правонарушителей, 7 человек, находившихся в розыске и 4 человека, на которых были выданы ориентировки.

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