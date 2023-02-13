Десятки потребителей останутся во вторник без газа

О плановых работах, которые могут повлечь за собой отключение газа, сообщили в АО “Chișinău-gaz”.
Работы будут проводиться по следующим адресам.
Рышкановка:
Браништий, 15, 5/4.
Центр:
Хынчештское шоссе, 72.
Чеканы:
Джинта Латинэ, 7.
Буюканы:
И. Некулче, 55, 61, 63.
Вадул-луй-Водэ:
Штефан чел Маре, 7;
М. Эминеску.
Дополнительную информацию можно узнать в колл-центре по номеру: 1305.
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