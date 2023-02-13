Десятки потребителей останутся во вторник без газа

Десятки потребителей останутся во вторник без газа

О плановых работах, которые могут повлечь за собой отключение газа, сообщили в АО “Chișinău-gaz”. 

Работы будут проводиться по следующим адресам.

Рышкановка:

Браништий, 15, 5/4.

Центр:

Хынчештское шоссе, 72.

Чеканы:

Джинта Латинэ, 7.

Буюканы:

И. Некулче, 55, 61, 63.

Вадул-луй-Водэ: 

Штефан чел Маре, 7;

М. Эминеску.

Дополнительную информацию можно узнать в колл-центре по номеру: 1305.

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