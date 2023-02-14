Десятки потребителей останутся в среду без газа: список адресов

Об отключениях, связанных с проведением запланированных работ, сообщает поставщик.
Так, без газа 15 февраля останутся потребители, проживающие по указанным ниже адресам.
Ботаника:
Куза-Водэ, 17/4.
Рышкановка:
Браништий, 5/6.
Центр:
Хынчештское шоссе, 64/B, 66.
Чеканы:
Н. М. Спэтару, 13.
Вадул-луй-Водэ:
Штефан чел Маре, 38.
Дополнительную информацию можно узнать в колл-центре по номеру: 1305.
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