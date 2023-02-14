Десятки потребителей останутся в среду без газа: список адресов

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Об отключениях, связанных с проведением запланированных работ, сообщает поставщик.

Так, без газа 15 февраля останутся потребители, проживающие по указанным ниже адресам.

Ботаника:

Куза-Водэ, 17/4.

Рышкановка:

Браништий, 5/6.

Центр:

Хынчештское шоссе, 64/B, 66.

Чеканы:

Н. М. Спэтару, 13.

Вадул-луй-Водэ:

Штефан чел Маре, 38.

Дополнительную информацию можно узнать в колл-центре по номеру: 1305.

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