Десятки потребителей останутся в среду без газа: список адресов

Десятки потребителей останутся в среду без газа: список адресов

Об отключениях, связанных с проведением запланированных работ, сообщает поставщик. 

Так, без газа 15 февраля останутся потребители, проживающие по указанным ниже адресам.

Ботаника:

Куза-Водэ, 17/4.

Рышкановка: 

Браништий, 5/6.

Центр: 

Хынчештское шоссе, 64/B, 66.

Чеканы:

Н. М. Спэтару, 13.

Вадул-луй-Водэ:

Штефан чел Маре, 38.

Дополнительную информацию можно узнать в колл-центре по номеру: 1305.

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