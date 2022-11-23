Десятки писем уже поступили на почту Деда Мороза

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Десятки детей уже отправили письма Деду Морозу с поздравлениями и пожеланиями по случаю зимних праздников. Об этом рассказали во время официального открытия Почты Деда Мороза. По словам организаторов мероприятия, письмо необходимо отправить без марки, но с пометкой “Для Деда Мороза” и с указанием адреса отправителя.

Как сообщила волонтер Академии Деда Мороза Татьяна Рошка, были ситуации, когда дети не получали ответа, потому что забывали указать адрес отправителя, передает ipn.md.

– В прошлом году я “спасла” такое письмо благодаря тому, что на конверте была печать с почтовым индексом и названием села. Адрес ребенка мы установили и отправили ему подарок. В прошлом году много подобных писем было опубликовано в Facebook, люди приходили в Академию Деда Мороза и изъявляли желание стать Дедом Морозом для ребенка. Благодаря этому мы смогли передать подарки детям, – отметила она.

Волонтер сказала, что в этом году ожидается большое количество писем, в том числе и от детей из семей беженцев из Украины.

– На данный момент мы получили письма от детей-беженцев, проживающих в Кишиневе и Новых Аненах. У нас целая команда волонтеров, занимающихся обработкой этих писем. Кроме того, в Академию приходят письма от детей из Китая, Румынии, России, Германии, Польши, – рассказала Татьяна Рошка.

Временно исполняющий обязанности администратора Госпредприятия “Почта Молдовы” Роман Кожухарь подчеркнул, что национальный почтовый оператор поддерживает эту ежегодную акцию уже 11 лет.

– Любой ребенок может написать письмо Деду Морозу и оставить его в почтовом ящике, а ГП “Почта Молдовы” обеспечит его своевременную доставку. В течение многих лет мы доставляем как Деду Морозу, так и от него более десятков тысяч писем. В прошлом году было более 20 тысяч обращений. Задействованы все почтовые отделения в любой точке страны, – сообщил администратор ГП “Почта Молдовы”.

Организатором проекта “Академия Деда Мороза” является Детский благотворительный фонд “Clipa Siderală”. Академия была открыта в 2001 году.

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