Десятки остановок будут построены на дорогах общего пользования

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На основании программы распределения средств Дорожного фонда на национальные дороги на 2023 год Государственная администрация автомобильных дорог разработала подпрограмму, предусматривающую строительство 33 остановок для пассажиров на национальных дорогах общего пользования, в черте и на окраине населенных пунктов.

Как уточнили в ведомстве, места расположения остановок были выбраны на основании заявок местных властей во всех районах Молдовы, передает moldpres.md.

– Остановки должны быть построены до конца 2023 года, пока мы находимся на стадии их проектирования. Примерная стоимость работ составит около 4 млн 500 тысяч леев, средства выделены из Дорожного фонда, – отметили в администрации.

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