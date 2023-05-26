Десятки остановок будут построены на дорогах общего пользования

Десятки остановок будут построены на дорогах общего пользования

На основании программы распределения средств Дорожного фонда на национальные дороги на 2023 год Государственная администрация автомобильных дорог разработала подпрограмму, предусматривающую строительство 33 остановок для пассажиров на национальных дорогах общего пользования, в черте и на окраине населенных пунктов.

Как уточнили в ведомстве, места расположения остановок были выбраны на основании заявок местных властей во всех районах Молдовы, передает moldpres.md.

– Остановки должны быть построены до конца 2023 года, пока мы находимся на стадии их проектирования. Примерная стоимость работ составит около 4 млн 500 тысяч леев, средства выделены из Дорожного фонда, – отметили в администрации.

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