Десятки населённых пунктов остались без света из-за непогоды

Десятки населённых пунктов остались без света из-за непогоды

45 населённых пунктов в центре и на юге страны остались без электричества из-за сильных ливней. Больше всего отключений было зарегистрировано в Чимишлийском районе, где частично или полностью без света остались 16 сёл. 

По данным поставщика услуги, к 06.00 отключёнными от электроэнергии оставались 25 населённых пунктов, а к 09.00 их количество практически удвоилось. Неблагоприятные погодные условия усложняют деятельность оперативных бригад, которые с трудом подключают населённые пункты к электросети, передаёт publika.md.

Напомним, что вчера синоптики объявили “жёлтый код” в связи с ливнями, грозами и ветром. Предупреждение будет действовать до 20.00 сегодняшнего дня.

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