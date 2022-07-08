Десятки мусорных контейнеров поломаны или подожжены в Кишинёве

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Более 80 контейнеров для сбора бытовых отходов были повреждены, разрисованы или подожжены в июне – начале июля в муниципии Кишинёв. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что большинство мусорных контейнеров были повреждены в столичных секторах Ботаника и Рышкановка.

Два контейнера для сбора пластиковых отходов, два контейнера для сбора стекла и один для сбора бумаги были подожжены. 40 контейнеров из цинка и 35 пластиковых были разрисованы или повреждены неизвестными лицами.

– На покупку нового контейнера затрачивается около 7000 леев. Это деньги кишинёвцев! Специалисты решат, можно ли отремонтировать сгоревшие и повреждённые вандалами контейнеры или их следует заменить на новые, – сказал генпримар.

Муниципальное предприятие Autosalubritate призывает жителей и гостей столицы не портить мусорные контейнеры, а если кто-либо заметит людей, ломающих оборудование, им следует сообщать об этом сотрудникам правоохранительных органов по телефону 112.

В то же время муниципальный оператор по утилизации отходов призывает жителей Кишинёва не выбрасывать окурки в контейнеры непогашенными во избежание возгорания.

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