Десятки кустов конопли обнаружили на земельном участке среди кукурузы в Трушенах (ВИДЕО)

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В ходе операции “MAC-2020” сотрудники полиции сектора Буюканы обнаружили в коммуне Трушены участок земли, на котором росли 42 куста конопли.

Запретные растения выращивались среди кукурузы, за ними должным образом ухаживали. Хозяином участка оказался 69-летний житель Трушен.

Все растения, обнаруженные полицией, были выкорчеваны и отправлены на экспертизу. Предполагаемая прибыль от продажи наркотических веществ могла составить более 30 000 леев.

В соответствии с действующим законодательством, нарушителю грозит штраф от 20 000 до 35 000 леев, неоплачиваемые общественные работы до 150 часов или тюремное заключение на срок до года.

Граждан, выявивших лиц, незаконно выращивающих наркосодержащие растения, просят звонить по номеру 112 или обращаться в ближайший полицейский участок.

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