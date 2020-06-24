Десятки кустов бесхозной конопли обнаружили в пограничной зоне

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Правоохранители обнаружили в пограничных зонах ряд земельных участков, на которых произрастала конопля. Все наркосодержащие растения были выкорчеваны и уничтожены.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, первое поле конопли площадью примерно 10 гектаров было найдено в приграничной зоне Александру Иоан Куза – Виноградовка. Растения были уничтожены с помощью трактора.

Ещё одно поле конопли было обнаружено в 50 метрах от пограничной линии в Скулень. Растения произрастали хаотично. Правоохранители выкорчевали их и уничтожили.

Поле наркосодержащих растений было также обнаружено в зоне ответственности сектора Пограничной полиции “Тудора”, примерно в 500 метрах от линии границы. Бесхозная конопля росла на участке площадью 50 квадратных метров. Кусты скосили и сожгли.

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