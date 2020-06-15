Десятки кишинёвцев остались без автономеров после вчерашнего ливня

Десятки кишинёвцев остались без автономеров после вчерашнего ливня

Прошедший вчера сильный дождь оставил многих столичных водителей без автомобильных номеров. Так, за день патрульные обнаружили целый ряд регистрационных знаков, 6 из которых ещё не вернулись к своим владельцам.

В данной связи Национальный инспекторат общественной безопасности (НИОБ) просит водителей, которые потеряли номера, обращаться в инспекторат патрулирования сектора Центр по адресу О. Гога, 18. А граждан, которые нашли автомобильные номерные знаки, призывают передать их любому патрульному экипажу или сотруднику полиции.

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