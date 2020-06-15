Десятки кишинёвцев остались без автономеров после вчерашнего ливня

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Прошедший вчера сильный дождь оставил многих столичных водителей без автомобильных номеров. Так, за день патрульные обнаружили целый ряд регистрационных знаков, 6 из которых ещё не вернулись к своим владельцам.

В данной связи Национальный инспекторат общественной безопасности (НИОБ) просит водителей, которые потеряли номера, обращаться в инспекторат патрулирования сектора Центр по адресу О. Гога, 18. А граждан, которые нашли автомобильные номерные знаки, призывают передать их любому патрульному экипажу или сотруднику полиции.

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