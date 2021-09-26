Десятки детей в Молдове обрели слух благодаря Игорю Додону

Сегодня отмечается Международный день людей с нарушениями слуха. Он напоминает нам о людях, которые по каким-то причинам имеют проблемы со слухом и нуждаются в нашей поддержке, отметил на своей странице в соцсети председатель ПСРМ Игорь Додон.

Он подчеркнул, что во время пребывания на посту президента наладил сотрудничество с общественной ассоциацией «Слышу и говорю», а при поддержке ряда посольств и зарубежных партнёров был реализован проект «Спасем детей из мира тишины».

– Благодаря этой программе 20 детей из нашей страны с диагнозом «потеря слуха» получили бесплатные кохлеарные имплантаты. Трудно описать те чувства, которые я испытывал, когда родители этих детей со слезами радости рассказывали мне о первых реакциях и словах, произнесённых их детьми после многих лет молчания, – написал Додон.

Кроме того, по его инициативе в 2020 году правительство запустило специальную программу поддержки детей с нарушением слуха, в рамках которой были выделены финансовые средства на приобретение 20 кохлеарных имплантатов с последующей операцией. Таким образом, за 3 года 40 детей получили возможность слышать и вести нормальный образ жизни.

– Надеюсь, эта инициатива будет продолжена. Призываю всех проявлять больше заботы о тех, кто грустит чаще нас, ведь благодаря вовлеченности и желанию изменить ситуацию к лучшему мы сможем помочь людям с нарушениями слуха полностью интегрироваться в общество, – подытожил Игорь Додон.

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