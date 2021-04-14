Десять тысяч ноутбуков получат молдавские школы в рамках проекта Всемирного банка

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Министерство образования, культуры и исследований организовало сегодня раздачу первой партии ноутбуков из десяти тысяч, приобретённых в рамках Проекта реформы образования в Молдове (PRIM) при поддержке Всемирного банка.

Это очень важное событие для образовательной системы страны, практическая поддержка школьников Молдовы необходимыми гаджетами в режиме онлайн-обучения, вызванном пандемическим кризисом. Я искренне благодарю Всемирный банк за работу бок о бок с властями Республики Молдова и поддержку национального образования, – заявил на мероприятии врио премьер-министра Аурелиу Чокой.

В свою очередь, пишет moldpres.md, министр образования, культуры и исследований Лилия Поголша заявила, что в условиях, созданных из-за пандемии, эта помощь является реальной поддержкой для учащихся и педагогов страны.

В условиях пандемии возникла необходимость в переосмыслении учебных программ, адаптированных к режиму дистанционного обучения. Эта методика расчёта обеспечит доступ всех детей к онлайн-школе, – уточнила Поголша.

В рамках проекта, финансируемого Всемирным банком, на компьютеры было выделено 3,5 миллиона долларов. Первая часть ноутбуков будет распределена сегодня, остальные – на следующей неделе.

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