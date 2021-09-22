Десять пьяных водителей были пойманы за рулём за последние сутки (ВИДЕО)

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Шестеро из них находились в сильном алкогольном опьянении, а один отказался от прохождения теста.

По данным полиции, случай с водителем, отказавшимся проходить тест на алкоголь, произошёл накануне в Комрате. В службу 112 позвонил доброжелатель, который сообщил, что водитель Opel находится в нетрезвом состоянии и представляет опасность для других участников дорожного движения.

Машину вскоре остановили патрульные. За рулём был 44-летний житель Комрата. От него исходил резкий запах алкоголя, но от прохождения теста автовладелец отказался.

Мужчине грозит уголовная ответственность.

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