С сегодняшнего дня по улицам Кишинёва будут курсировать ещё 10 новых троллейбусов

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Сегодня была представлена партия из 10 классических троллейбусов типа АКСМ последнего поколения, они были собраны в ремонтном цеху Управления электротранспорта. Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, транспортные единицы будут курсировать по муниципальным маршрутам № 4, 8, 12, 21, 22, 24.

Троллейбусы оснащены системами кондиционирования воздуха, системой внутреннего и наружного видеонаблюдения, специально оборудованным местом для ручной клади, USB-розетками для пассажиров, для зарядки электронных устройств, оптическими блоками на основе светодиодов, зеркалами с подогревом, а также пандусом для людей с ограниченной мобильностью. Стоимость одного троллейбуса составляет 165 тысяч евро.

– Ещё 10 новых троллейбусов сейчас собирают в ремонтном цеху Управления электротранспорта, они будут выпущены на дороги в кратчайшие сроки. Наша цель – обеспечить жителей столицы и пригородов качественным, безопасным, доступным и комфортным общественным транспортом, – сказал градоначальник.

Стоит отметить, что только в прошлом году муниципалитетом было собрано или закуплено 82 современных троллейбуса.

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