Десять населенных пунктов остаются обесточенными из-за непогоды

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В десяти населенных пунктах Единецкого района до сих пор не возобновлено электроснабжение, которое было нарушено в результате ливней и града. Об этом и других последствиях непогоды рассказали в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям.

Так, за последние сутки бригады спасателей и пожарных принимали участие в ликвидации последствий проливных дождей на 14 локациях. Так, сотрудники ГИЧС расчищали проезжую часть от упавших веток и деревьев, а также откачивали воду. Работы проводились в районах Единец, Чимишлия, Дрокия, Сороки, Яловены, Шолданешты, Хынчешты, Криулень и Ниспорены.

Град повредил десятки гектаров виноградников: в Оргеевском районе было уничтожено около 60 га, в Дубоссарском районе – 20 га, в Кагульском районе – 9 га. В то же время непогода уничтожила сельскохозяйственные угодья и сады. Так, в Единецком районе, в селе Купчинь, уничтожено 70 га яблоневых садов, 102 га – в селе Паркова, 19 га – в городе Единец и 44 га яблоневых садов в селе Кошница Дубоссарского района. Также в Дубоссарском районе дожди и порывы ветра уничтожили 147 га кукурузы, 10 га пшеницы и 10 га овощей. Град также уничтожил 100 га подсолнечника и 50 га кукурузы и пшеницы в селе Чадыр Леовского района.

В ряде населенных пунктах Дондюшанского района ветер снес крыши 19 частных домов и 14 многоквартирных домов. В то же время в селе Кочиерь Дубоссарского района с крыш 13 домов ветром было сорвано 154 листа шифера, а с крыши склада – 60 листов.

Согласно информации, полученной от поставщиков электроэнергии, по состоянию на 06.00 28 июля обесточенными из-за непогоды остаются жители 10 населённого пункта в Единецком районе.

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