Дешёвое и надёжное электричество! Илан Шор предлагает решение, которое обеспечит нам энергетическую независимость (ВИДЕО)

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Республика Молдова может стать энергетически независимой, и одним из решений, которое обеспечит ей эту независимость, является строительство модульных маленьких атомных электростанций. Об этом заявил лидер Партии «ШОР» Илан Шор, который представил на пресс-конференции решение по преодолению энергетического кризиса в стране.

По его словам, эти типы электростанций основаны на современной, безопасной и надёжной технологии. Они имеют доказанные экологические преимущества, поскольку производят энергию без выбросов CO2. Шор добавил, что трёх электростанций было бы достаточно для обеспечения всего населения Молдовы дешёвой и надёжной энергией. Строительство каждой электростанции стоит около 250 миллионов евро, а произведённая электроэнергия будет почти в семь раз дешевле.

Практически люди почти ничего не будут платить за потребляемую энергию. Кроме того, пенсионеров и неблагополучные семьи можно будет полностью освободить от уплаты электроэнергии. Энергетический кризис, который сегодня переживает Молдова, является самым серьёзным в истории страны. Хуже всего то, что власти не предлагают решений. Цены на газ и электроэнергию просто добьют население. И самое худшее в том, что если мы их не остановим, то такая же ситуация будет и через год, и через два, – заявил Илан Шор.

Шор добавил, что дружить нам нужно со всеми, но мы должны быть независимыми для того, чтобы нами не управляли.

Единственное решение проблем в стране – стать независимыми с энергетической точки зрения. Партия “ШОР” всегда выступала за независимость Республики Молдова во всех областях. Понятно, что находящиеся у власти дилетанты просто издеваются над людьми и проводят опыты. Они не могут ни вести переговоры, ни предлагать решения, – заявил Илан Шор.

По словам Шора, открытие этих модульных электростанций приведёт к созданию новых рабочих мест. В настоящее время многие престижные компании строят такие электростанции, а среди стран, которые проявили интерес к этой технологии, значатся США, Румыния, Великобритания, Россия, Канада, Франция, Китай и др.

Присутствовавшая на конференции вице-председатель Партии «ШОР» Марина Таубер добавила, что страной должно управлять правительство с видением, которое думает о том, как обеспечить людям достойную жизнь сегодня и дать им перспективу безопасного будущего.

Энергетический кризис, в который нас ввергла эта власть, всё больше обрекает нас на нищету и отчаяние. Наша дорогая власть, которая принесла нам такие дорогие времена, должна уйти. Чем дольше они остаются у власти, тем больше мы погружаемся в хаос, – отметила Марина Таубер.

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