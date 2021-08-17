Сколько стоят “витамины” на Центральном рынке

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Настала та самая пора, когда фрукты и овощи можно законсервировать или заморозить, чтобы в холодные зимние дни они напоминали о лете.

Так, помидоры стоят в среднем 5-7 леев за килограмм, огурцы – 10-15 леев, перец – от 8 до 30 леев (в зависимости от сорта). Картошка стоит 7 леев, морковь – 6 леев. Значительно подешевели баклажаны – в начале лета они стоили 35-40 леев, а сейчас – 5 леев за кило. Кабачки и цукини – 10 и 12 леев, соответственно. Цена на кукурузу опустилась до 2 леев за початок. Зелень – стабильно 3 лея за пучок.

Что касается фруктов и ягод – некоторые из них значительно подешевели, а некоторые, напротив, очень даже подорожали. Так, например, последний в этом году урожай клубники продают за 65 леев за кило. Голубика – 135 леев, кизил – 35 леев, нектарин – 18 леев, персик – 16 леев. Цена на виноград пока сравнительно высокая – от 15 до 40 леев. Это связано с тем, что его сезон только начинается. А арбуз и дыня стоят от 3 до 6 леев за кило.

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