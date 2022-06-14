“DesCoperă”: в Старом Оргееве пройдёт фестиваль классической музыки

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V-й фестиваль классической музыки “DescOperă” пройдёт с 17 по 19 июня в амфитеатре культурно-природного заповедника “Старый Орхей”.

По словам организаторов, оркестры Национального театра оперы и балета “Мария Биешу” и Национальной филармонии “Сергей Лункевич” порадуют публику исполнением мелодий из музыкальной сокровищницы великих классиков. Красоты Бутучен, традиционная молдавская кухня, качественные вина от лучших производителей в сочетании с классической музыкой на лоне природы среди скал природного заповедника создадут особую атмосферу, пишет moldpres.md.

В пятницу в 19:00 Национальный театр оперы и балета “Мария Биешу” представит спектакль в исполнении сопрано Валентины Нафорницы, Натальи Танасичук и баритона Андрея Желиховского.

В субботу в 19:00 Национальная филармония “Сергей Лункевич” представит оперу “Кармен” Ж. Бизе в современной интерпретации ансамбля “CONCERTINO”. Музыкальную история, полную страсти, соблазна и предательства, воспроизведут оркестр аккордеонистов вместе с Любицей Вранеш (меццо-сопрано, Сербия), баритоном Драголюбом Байич (Сербия) и Академической хоровой капеллой “Дойна”.

В воскресенье в 19:00 начнётся заключительный концерт Фестиваля со специальными гостями из Грузии – вокальным ансамблем “Батуми”. Во второй части концерта скрипачка Русанда Панфили порадует публику произведением “Времена года” аргентинского композитора Астора Пьяццоллы.

Цена билета за один концертный день – 400 леев. Абонемент на 3 дня – 900 леев. Билеты на проезд в один конец – 75 леев. Транспорт будет курсировать от Национального театра оперы и балета с 14:00 до 16:00 с возвращением после концерта с 22:00 до 00:00. Дети до 12 лет смогут посетить мероприятие бесплатно.

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