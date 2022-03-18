Дерзкое ограбление в Теленештах: добычей воров стали 240 леев (ВИДЕО)

Дерзкое ограбление в Теленештах: добычей воров стали 240 леев (ВИДЕО)

На днях в полицию Теленешт поступило сообщение об ограблении. Неизвестные проникли в дом жителей села Негурень, откуда украли деньги и ценности.

Как было установлено, злоумышленники в масках проникли в дом, избили и связали 62-летнего хозяина жилья и его супругу, после чего похитили найденные 240 леев, мобильный телефон, сварочный аппарат и иные ценности.

В результате оперативных действий полиции были задержаны трое подозреваемых: 31-летняя женщина (бывшая невестка потерпевшего), её 30-летний сожитель и 17-летний юноша. Все трое проживали в одной квартире в Бельцах, где полиция обнаружила украденные вещи.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.

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