Дерзкая кража в столичном супермаркете попала на видео

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Правоохранители разыскивают женщину, которая, находясь в супермаркете на Чеканах, “прибрала к рукам” телефон другой покупательницы.

Подозреваемая увидела гаджет в одном из пакетов на ленте и забрала его. Причинённый ущерб оценивается в 3000 леев.

Действия женщины попали на видео. Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому поводу, просят звонить по телефону: 0 (68) 059900. Конфиденциальность гарантируется.

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