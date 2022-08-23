Дерзкая кража в столичном супермаркете попала на видео

Дерзкая кража в столичном супермаркете попала на видео
Правоохранители разыскивают женщину, которая, находясь в супермаркете на Чеканах, “прибрала к рукам” телефон другой покупательницы. 

Подозреваемая увидела гаджет в одном из пакетов на ленте и забрала его. Причинённый ущерб оценивается в 3000 леев.

Действия женщины попали на видео. Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому поводу, просят звонить по телефону: 0 (68) 059900. Конфиденциальность гарантируется.

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