Дерзкая кража ноутбука в столичном магазине попала на видео

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Полиция сектора Чеканы просит помощи граждан в установлении личности преступника.

Подозреваемый взял ноутбук с полки, спрятал под одежду и покинул магазин. Ущерб составил 8000 леев.

Всех, кто узнал мужчину на видео, просят сообщить об этом по телефону: (69) 036 881. Конфиденциальность гарантируется.

За содеянное нарушителю грозит штраф до 67 500 леев, до 240 часов общественных работ или лишение свободы на срок до 4 лет.

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