Держатели банковских карт могут получить пенсии и социальные пособия за декабрь

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По данным Национальной кассы социального страхования, общая сумма финансирования составляет 1412 млн леев.

Бенефициары смогут получить деньги после обработки платежей поставщиками услуг в рамках государственной службы электронных платежей (MPay).

Установленные и выплачиваемые в соответствии с положениями международных соглашений о социальном обеспечении за границей пенсии станут доступными в течение месяца. Их можно будет получить в финансовых учреждениях, подписавших соответствующе договоры.

НКСС напоминает, что расширила сферу консультирования юридических лиц через колл-центр. Лица, запрашивающие информацию, в том числе касающуюся учёта плательщиков и взносов в бюджет государственного социального страхования, могут позвонить по телефону: 022-257-777.

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