Держали в плену, мучили и вымогали 200 000 долларов: задержаны двое похитителей (ВИДЕО)

Держали в плену, мучили и вымогали 200 000 долларов: задержаны двое похитителей (ВИДЕО)

Правоохранители задержали двух участников преступной группы, которые похитили и шантажировали жителя Григориополя.

Подозреваемые похитили мужчину, переправили на лодке через Днестр и три дня держали в погребе. Жертву избивали и угрожали убить, если он не передаст 200 тысяч долларов.

Затем пострадавшего в багажнике автомобиля вывезли в Вадул-луй-Водэ и отпустили. Впоследствии шантажисты отправляли электронные сообщения сыну жертвы с напоминанием об оплате. Когда мужчина накопил запрошенную сумму, он обратился к правоохранителям.

Подозреваемых, уроженцев Кишинёва, задержали. За шантаж мужчинам грозит от 13 до 15 лет тюрьмы.

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