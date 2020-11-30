Держал под замком и принуждал к труду: правоохранители задержали злоумышленника

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Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам поместили под арест 54-летнего уроженца Шолданешт.

Как было установлено, с 2012 года обвиняемый принуждал к строительным и сельскохозяйственным работам 32-летнего мужчину, пользуясь его уязвимым положением, а также применял в отношении него физическое и психическое насилие. Потерпевший содержался в сарае под замком в нечеловеческих условиях.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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