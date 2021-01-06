“Дерзайте, доамна Минчуна!”: Цырдя адресовал 3 неудобных вопроса Санду

“Дерзайте, доамна Минчуна!”: Цырдя адресовал 3 неудобных вопроса Санду

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица. 

Майя Санду встретилась с директором Агентства по неподкупности, выразив возмущение, что сей орган слабо работает, плохо контролирует имущество депутатов.

В этой связи у нас возникают три вопроса:

1. Санду выразила возмущение, почему НАН отказал в проверке имущества 11 депутатов ПДС?

2. Потребовала ли Майя Григорьевна от НАН проверить баснословное и сомнительное имущество её советников: Негруцы, Спыну, Стамате, Немеренко? Или им можно всё? 

3. А когда Санду потребует проверить её доходы от 2016 года, полученные от НПО CAER и переведенные в её избирательный фонд?

Дерзайте, доамна Минчуна! Если что, мы готовы помочь…

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