“Дерзайте, доамна Минчуна!”: Цырдя адресовал 3 неудобных вопроса Санду

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица.

Майя Санду встретилась с директором Агентства по неподкупности, выразив возмущение, что сей орган слабо работает, плохо контролирует имущество депутатов.

В этой связи у нас возникают три вопроса:

1. Санду выразила возмущение, почему НАН отказал в проверке имущества 11 депутатов ПДС?

2. Потребовала ли Майя Григорьевна от НАН проверить баснословное и сомнительное имущество её советников: Негруцы, Спыну, Стамате, Немеренко? Или им можно всё?

3. А когда Санду потребует проверить её доходы от 2016 года, полученные от НПО CAER и переведенные в её избирательный фонд?

Дерзайте, доамна Минчуна! Если что, мы готовы помочь…