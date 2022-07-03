Дерматолог предупредил об опасности сметаны при лечении солнечных ожогов

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С точки зрения медицины, народные рецепты для лечения солнечных ожогов считаются не только бесполезными, но вредными для здоровья. Самый опасный – это кисломолочные продукты. Об этом «Газете.Ru» сообщил дерматовенеролог, косметолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Григорий Ибрагимов.

– Обгорев на солнце, многие бросаются мазать кожу сметаной, кефиром, ряженкой и даже йогуртом. Однако в их состав входят молочная кислота и лактобактерии. Они способны усиливать раздражение и воспаление кожи. А при сильном ожоге и вовсе могут привести к заражению кожного покрова бактериальной инфекцией. Кроме того, для самолечения обычно выбирают «кисломолочку» пожирнее. Этот вариант ещё хуже, – предупреждает доктор.

Как объясняет Григорий Ибрагимов, жир образует на коже плотную пленку и мешает выходу излишков жара из тканей.

– В результате ожог проникает всё глубже, провоцирует отек мягких тканей и грозит вызвать инфекцию, – уточняет дерматовенеролог.

По той же причине для лечения солнечных ожогов доктор категорически против использования жирных кремов, вазелина и растительного масла.

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