Как выбрать солнцезащитный крем: советы дерматолога

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Не все средства защиты от солнечных лучей способны качественно защитить кожу от негативного воздействия солнца, предупредила врач-дерматолог Вера Воронина. По её словам, при выборе крема стоит обращать внимание на маркировку.

Так, маркировка SPF означает, что средство защищает от лучей типа В, которые вызывают покраснение, жжение и другие признаки солнечного ожога. Они проникают только в поверхностный слой кожи и потому менее опасны, чем лучи типа А, сообщила эксперт.

Воронина пояснила, что лучи типа А повреждают ДНК кожных клеток, чем вызывают фотостарение и рак кожи. Средства для защиты от лучей типа А проникают в глубокие слои кожи. На их упаковку нанесена маркировка «для защиты от широкого спектра излучения». В некоторых случаях встречаются обозначения в виде звёзд. Максимальная степень защиты обозначена пятью звёздами. Также солнцезащитные крема от лучей типа А могут быть обозначены символом РА+, у таких средств максимальная степень защиты обозначена четырьмя плюсами, пишет ura.news.

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