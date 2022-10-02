Дерматолог дала советы по уходу за кожей осенью

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Осенью коже необходим особый уход из-за сухого воздуха. Об этом рассказала косметолог российской клиники эстетической медицины Маргарита Налбандян.

В первую очередь, я рекомендую перейти на интенсивно увлажняющие очищающие средства, так как из-за сухого воздуха кожа начинает терять влагу. Предотвратить этот процесс поможет замена лёгкого очищающего средства на более увлажняющее, с содержанием питательных компонентов, — рассказала она.

Специалист уточнила, что не стоит забывать о еженедельном отшелушивании кожи лица с помощью специальных полирующих средств и скрабов. Они не только позволяют сделать кожу более гладкой, но и улучшают кровообращение, что очень важно в агрессивных условиях осени. Эксперт напомнила, что если холодная и ветреная погода вызывает покраснение и сухость кожи, то это говорит о необходимости в дополнительном увлажнении и защите, особенно на открытых участках тела.

Налбандян рекомендовала дополнить вечерний уход сывороткой, богатой антиоксидантами и натуральными жирными кислотами. Кроме того, в таком средстве обязательно должны содержаться масла и витамин Е. Также не стоит забывать об уходе за волосами, пишет iz.ru.

Во время холодной погоды страдают и волосы, поэтому важно уделять уходу за ними достаточное внимание. Для этого используйте питательную маску для волос два раза в месяц или чаще, если это необходимо. Не менее важными аспектами поддержания здоровья кожи и волос являются образ жизни и рацион питания, — рассказала дерматолог.

По её словам, важно поддерживать организм витаминами, но перед началом их приёма обязательно следует проконсультироваться с врачом и сдать необходимые анализы. Особенно важны витамины A, группы B, C, E.

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