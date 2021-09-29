Депутаты соберутся в четверг и пятницу на пленарные заседания парламента

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Депутаты соберутся на пленарные заседания в четверг, 30 сентября, и в пятницу, 1 октября. Повестка дня была утверждена накануне членами Постоянного бюро.

В ходе заседаний избранники рассмотрят в окончательном чтении законопроект, предусматривающий изменение механизма контроля органов государственной власти, которые находятся в подчинении парламента. Также будет обсуждаться документ, предусматривающий изменение порядка назначения временного председателя Высшей судебной палаты. Будут рассмотрены и другие вопросы.

Начало в 11.00. “Аргументы и факты в Молдове” будут вести прямую трансляцию.

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