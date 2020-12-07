Депутаты Санду против возврата Республиканского стадиона народу: Алайба обратился в КС

Депутаты Санду против возврата Республиканского стадиона народу: Алайба обратился в КС

Депутаты партии “Действие и солидарность” Майи Санду продолжают настаивать на том, что Республиканский стадион должен быть отдан посольству США для строительства на этом участке нового здания посольства. Представитель ПДС Думитру Алайба оспорил в Конституционном суде принятый в двух чтениях в четверг парламентом законопроект о возврате данной территории в собственность государства. 

Об этом сам Алайба сообщил на своей странице в соцсети, уточнив, что “речь не о геополитике, а о верховенстве закона”.

Напомним, что ранее избранный президент Майя Санду пообещала, что все принятые в четверг парламентом законы будут оспорены в Конституционном суде, несмотря на то, что данные решения были поддержаны гражданами.

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