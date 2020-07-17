Депутаты ПСРМ выступили с декларацией в поддержку правительства Кику (ДОКУМЕНТ)

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Депутаты парламентской фракции ПСРМ провели сегодня заседание, на котором обсудили ряд актуальных вопросов и повестку деятельности парламента на следующую неделю. Одной из основных тем стал проект Альянса хаоса Санду-Канду-Плаха-Шор, который предусматривает выдвижение вотума недоверия правительству Иона Кику.

Депутаты-социалисты решительно осудили попытки дестабилизировать ситуацию в республике и повергнуть страну в хаос в разгар пандемического и экономического кризиса. Была подчеркнута важность поддержания стабильности и социального мира в стране и постоянной социальной поддержки людей, а также реализация национальных инфраструктурных проектов.

В заключение заседания все 37 депутатов парламентской фракции ПСРМ подписали Декларацию в поддержку правительства во главе с премьер-министром Ионом Кику. Ее текст прилагается ниже: