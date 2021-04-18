Депутаты ПСРМ вошли в тройку лучших на Чемпионате Европы по шахматам среди парламентов

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Команда законодательного органа Республики Молдова в составе депутатов-социалистов Виорела Бологана и Влада Батрынчи заняла третье место на состязании.

В чемпионате приняли участие 14 команд из стран ЕС и СНГ. По итогам 7 раундов представители Молдовы заняли третье место, а Виорел Бологан получил максимальное число баллов из всех участников и стал первым.

⁃ Наша маленькая, но сильная команда выступила успешно, а мой коллега Виорел Бологан стал лучшим. Рад, что мы достойно представили страну! – подчеркнул Батрынча.

Чемпионат Европы по шахматам среди парламентов прошёл в режиме онлайн 16 апреля и собрал депутатов-шахматистов из СНГ и стран ЕС.

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