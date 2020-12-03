Депутаты ПСРМ вернули народу Республиканский стадион. Участок НЕ ОТДАДУТ посольству США!

Депутаты ПСРМ вернули народу Республиканский стадион. Участок НЕ ОТДАДУТ посольству США!

Участок, на котором ранее располагался Республиканский стадион, и который должен был быть продан Соединенным Штатам Америки для строительства нового здания посольства, останется в собственности государства. Депутаты приняли сегодня соответствующий законопроект, который запрещает продажу данной земли, пишет INDEX.  

Стоит отметить, что ранее депутат ПСРМ Богдан Цырдя заявил, что именно этот документ спровоцировал “внезапный” протест у стен парламента и дальнейшее поведение депутатов ПДС и ППДП, которые всячески пытались сорвать заседание.

– Уважаемые сограждане! Поздравляем вас с первой победой! Мы вернули Республиканский стадион в собственность государства! Его нельзя будет отчуждать!  Соросята устроили настоящий ад, но мы выстояли. Борьба продолжается. Спасибо за поддержку. Мы вас не подведем! – отметил Цырдя. 

На сегодняшнем заседании депутаты также проголосовали в двух чтениях за перевод СИБ в подчинение парламента.

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