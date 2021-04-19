Депутаты ПСРМ: Вакцинация – наше единственное спасение (ВИДЕО)

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По состоянию на сегодня в Молдове доступны 292 970 доз вакцины от коронавируса. Максимум до 30 мая ожидается прибытие в нашу страну ещё 533 тысяч доз вакцины. Кроме того, ещё более 2 миллионов доз прививки будут закуплены по выгодной цене через платформу COVAX. Об этом на брифинге для прессы заявила депутат ПСРМ Алла Дарованная.

Она отметила, что первый этап, на котором прививали медицинских работников, практически завершился. На втором этапе будут привиты 20-25% граждан, а третий охватит всё остальное население.

По состоянию на вчера были использованы более 93 тысяч доз вакцины. Привиты более 60% медицинских работников и 24% работников системы образования.

Вакцинация медицинских работников привела к тому, что уровень заболеваемости среди них существенно снизился. Мы видим, что сейчас заболевают лишь единицы. Это значит, что иммунизация очень эффективна, что она помогает остановить распространение вируса, – сказала Дарованная.

Согласно информации, представленной депутатом, на данный момент вакцинировано 2,42% населения Молдовы. Этот показатель выше, чем в других странах региона, начавших вакцинацию примерно одновременно с РМ.

Дарованная также осудила кампанию по дезинформации относительно процесса вакцинации и самих вакцин.

Вакцинация от коронавируса – единственное наше спасение. Очень важно, чтобы все мы осознали, что борьба с COVID-19 – дело не только медиков, но и ответственность каждого из нас, – отметила она, призвав положить конец распространению недостоверной или откровенной ложной информации о вакцинах.

Дарованная также отметила, что на этой неделе в Молдову поступит российская вакцина от коронавируса. Что касается вакцинации депутатов, она подтвердила, что социалисты сделают прививки только тогда, когда наступит их очередь – на третьем этапе, вместе со всеми гражданами.

Депутат ПСРМ призвала граждан не терять бдительность из-за снижения числа новых случаев коронавируса, так как в конце мая эксперты прогнозируют новый всплеск.

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