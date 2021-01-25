Депутаты ПСРМ участвуют в зимней сессии ПАСЕ

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Делегация Парламента Республики Молдова во главе с вице-спикером, депутатом Партии социалистов Владом Батрынчей принимает участие в зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая проходит с 25 по 28 января в Страсбурге.

В состав делегации входят также депутат ПСРМ, секретарь парламентской Комиссии по внешней политике и европейской интеграции Гайк Вартанян, вице-спикер Михай Попшой, секретарь Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Ливиу Вовк, член Комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ Моника Бабук. В ходе сессии члены делегации примут участие в выборах генерального секретаря ПАСЕ и заместителя генерального секретаря Совета Европы, а также двух судей Европейского суда по правам человека.

Ранее депутаты ПСРМ заявляли, что доведут до сведения европейских структур скандальное решение КС об отмене нового Закона о функционировании языков на территории РМ.

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