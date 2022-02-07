Депутаты ПСРМ просят КС дать толкование положений основного закона, согласно которым государство обязано обеспечить достойный уровень жизни каждому гражданину (ВИДЕО)

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Сегодня депутаты-социалисты Григорий Новак и Алла Дарованная, а также член Исполкома ПСРМ Максим Лебединский обратились в Конституционный суд с просьбой о толковании статьи 47 Конституции Республики Молдова, согласно которой “государство обязано принимать меры для обеспечения любому человеку достойного жизненного уровня, потребного для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, в том числе пищи, одежды, жилища, медицинского ухода и необходимого социального обслуживания”.

Депутаты считают, что государство в лице действующей власти нарушает право на помощь и социальную защиту граждан Республики Молдова, так как в результате антисоциальной политики и галопирующего роста цен расходы большей части населения превышают доходы. Однако государство не должно допускать, чтобы гарантированная минимальная заработная плата была ниже установленной минимальной потребительской корзины.

По мнению социалистов, государство должно принимать меры для обеспечения защиты и улучшения качества жизни своих граждан. Парламентарии просят разъяснить, является ли статья 47 Конституции лишней и/или устаревшей в сегодняшних условиях. Смысл положений ст. 47 требует, чтобы судьи указали, какие меры должно принять государство для обеспечения достойного уровня жизни граждан.

Депутаты просят также дать толкование по вопросу, обязано ли государство принимать срочные экономические меры, если совокупный объем налогов и тарифов, возлагаемых на гражданина, превышает объем его месячных доходов.

Верховный суд призвали пояснить, соответствует ли духу Конституции установление государством гарантированной минимальной пенсии или минимальной заработной платы ниже стоимости минимальной потребительской корзины.

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