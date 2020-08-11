Депутаты ПСРМ подвели итоги первого раунда дискуссий с представителями ДПМ, ПДС и ППДП (ВИДЕО)

0

Призыв главы государства был услышан. Представители ПСРМ, ДПМ, ПДС и ППДП собрались сегодня за одним столом, чтобы обсудить самые острые проблемы страны. Особое внимание было уделено ситуации в сельском хозяйстве и началу нового учебного года. Было принято решение создать две рабочие группы, которые разработают и выдвинут решения в данных областях.

Как подчеркнул на брифинге для прессы по итогам дискуссий вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, социалисты всегда открыты к подобному диалогу, так как, в отличие от прежнего руководства страны, которое исключало оппозицию из политической жизни, в формировании считают, что в парламенте необходим широкий консенсус.

– Мы хотим обсудить все идеи. Мы предложили не ограничивать никого и вести цивилизованный диалог с участием ответственных министерств. Нужен реальный, профессиональный подход, с финансовым покрытием, а не популизм. Мы предложили исходить из реалий, в том числе денежных, – сказал Батрынча.

Депутат ПСРМ отметил, что представляемое им формирование считает, что правительство Иона Кику справляется со сложившейся ситуацией, и даже несмотря на кризис, смогло найти для аграриев больше средств, чем другие кабинеты министров в прошлые годы.

– Это значит, что правительство эффективно управляет публичными средствами, использует их транспарентно, что приоритеты расставлены правильно, – добавил он.

Безусловно, отметил Батрынча, нужны большие возможности, поэтому всем коллегам по парламенту было предложено выдвигать не только идеи, но и указывать источники их финансирования.

– Конечно, на первом раунде переговоров нам не удалось договориться о многом, но мы условились, что встречи будут, что рабочие группы будут проводить дискуссии с правительством. Мы должны быть реалистичными, прагматичными и ответственными, потому что когда мы озвучиваем большие цифры, безусловно, граждане верят этому. Но мы должны не только выдвигать инициативы, но и предлагать их финансовое покрытие, чтобы не быть голословными, – сказал Батрынча.

Подводя итог, депутат ПСРМ подчеркнул, что социалисты приветствуют такой диалог, так как в нем участвовали четыре политические партии, представляющие разные категории населения, а также то, что беседа состоялась в отсутствие представителей олигархических группировок Канду и Шора, которые в последнее время пытались дестабилизировать политическую ситуацию в Молдове, заблокировать деятельность парламента, правительства и органов юстиции.

– Считаем, что те 4 партии, которые сегодня собрались, должны обсудить вопросы и прийти к консенсусу. Это непросто, но еще раз повторю, что лучшее решение в политической деятельности, управлении государством – это диалог. Партия социалистов как ответственная сила открыта к честному, транспарентному и конкретному диалогу, – подытожил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.